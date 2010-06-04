Piyasalarda Macaristan endişesi

T24- Yunanistan'dan sonra Macaristan'ın da iflasa sürüklendiği söylentisi dün kapanışa doğru piyasalardaki düşüşte etkili oldu. Piyasalarda son günlerde devam eden yükseliş eğiliminin önü dün ikinci seansın sonlarına doğru gelen satışlarla kesildi.

Macaristan ekonomisine ilişkin endişeler, Fransa Başbakanın açıklamaları ve Societe Generale'e ilişkin piyasa söylentilerin küresel piyasalarda yarattığı ani kayıplar ve paritedeki düşüşün ardından kur ve faiz yükselirken İMKB'de kayıplar yüzde 1.5'in üzerine çıktı.





İMKB 56 bin 200 puandaki direnç seviyesini geçemeyince yeniden 54 binli rakamlara çekildi. İMKB şu sıralar dünkü kapanışa göre 622 punalık düşüşle 54.785 puandan işlem görüyor. Macaristan'ın ikinci Yunanistan olacağı beklentisi son dönemde en fazla yükselen borsalar arasında gösterilen Macar Borsası'nda yüzde 3'e varan düşüşlere neden oldu. Macaristan Forinti 2009 Nisan ayından bu yana en düşük düzeye indi, borsada ise işlemler durduruldu. Macaristan hükümeti, ülkeni mali durumunun tahmin edilenlerden daha kötü olduğunu açıkladı.

EURODA GERİLEYİŞ DEVAM EDİYOR



Güne 1,59 TL’den başlayan dolar şu sıralar dünkü kapanışa göre yüzde 0,76’lık artışla 1,5920 TL’den güne 1,93 TL’den başlayan euro ise yüzde 0,52’lik düşüşle 1,9210 TL’den işlem görüyor. Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5790 lira, avronun satış fiyatı ise 1,9330 lira olmuştu. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.15 itibariyle, alışta en düşük 1,5915 lira, en yüksek 1,5935 lira, satışta en düşük 1,5970 lira, en yüksek 1,5995 lira seviyesinde bulunuyor.



Avro, 1,21 doların altına geriledi



Avro, uluslararası para piyasalarında 1,21 doların altına gerileyerek, son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Avro, sabah saatlerinde uluslararası para piyasalarında 1,2038 dolara kadar geriledi ve 3 Nisan 2006’dan bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu.



AB Komisyonu, ülkeyi uyardı!



Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Barroso, Macaristan'ı bütçe açığını daraltma önlemlerini yavaşlatmaması için uyardı.



Barroso, "Macaristan ve diğer ülkelere mesajımız mali konsolidasyonlarını hızlandırmaları gerektiği. Macaristan çok hassas bir konu." dedi.





Barroso, piyasaların hedefinden şaşan ülkeleri hemen cezalandıracağını belirtti.

Macaristan'da iktidar partisi liderinin ülkede finansal durumun beklendiğinden çok daha kötü durumda olduğunu söylemesiyle CDS'ler yükseldi.





5 yıl vadeli Macaristan CDS'leri 58 baz puan artışla 320 baz puana geldi.



FAİZ YÜZDE 8,75’DEN KAPANDI







İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 25 Ocak 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,05 puan artarak yüzde 8,75’den kapandı.



Bu tahvilin basit getirisi yüzde 8,99 oldu.



Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 8,94, bileşik getirisi yüzde 8,70 olmuştu.



ALTIN FİYATLARI





24 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 61,3

Satış: 61,65

Önceki S: 61,65



Altın / Ons Fiyatı

Alış:1208,1

Satış:1208,8

Önceki S: 1208,8



Altın Kg / Dolar Fiyatı

Alış: 38310

Satış: 38330

Önceki S: 38330



22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 55,78

Stış: 56,47

Önceki S: 56,47



14 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 35,55

Satış: 36,07

Önceki S: 36,07



Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 98,47

Stış: 101,95

Önceki S: 101,95



Yarım Altın Fiyatı

Alış: 195,93

Satış: 200,90

Önceki S: 200,90



Tam Altın Fiyatı

Alış: 391,48

Satış: 402,79

Önceki S: 402,79



İkibuçuklu Altın Fiyatı

Alış: 981,80

Satış: 1.003,48

Önceki S: 1.003,48



Beşli Altın Fiyatı

Alış: 1.962,60

Satış: 2.002,97

Önceki S: 2.002,97



Kalın Çeyrek Altın

Alış: 101,65

Satış: 105,08

Önceki S: 105,38



Kalın Yarım Altın

Alış: 202,79

Satış: 206,95

Önceki S: 206,95



Kalın Tam Altın

Alış: 404,88

Satış: 413,61

Önceki S: 413,61



Kalın İkibuçuklu

Alış: 1.011,65

Satış: 1.033,87

Önceki S: 1.033,87



Kalın Beşli Altın

Alış: 2.023,10

Satış: 2.062,63

Önceki S: 2.062,63



MACARİSTAN’DAN ANLIK GELİŞMELER VE SATIRBAŞLARI

04.06.2010 14:49 *MACARİSTAN BORSASINDA İŞLEMLER DURDURULDU

04.06.2010 14:49 *MACARİSTAN FORİNTİ 2009 NİSAN AYINDAN BU YANA EN DÜŞÜK DÜZEYE İNDİ

04.06.2010 14:45 *MACARİSTAN BAŞBAKANI: MACARİSTAN'IN İFLAS RİSKİNDEN SÖZ ETMEK ABARTILI OLMAZ

04.06.2010 14:45 *MACARİSTAN: YUNANİSTAN GİBİ OLMAYA GİDİYORUZ, KURTULMA ŞANSIMIZ DÜŞÜK

04.06.2010 14:43 *MACARİSTAN BAŞBAKAN SÖZCÜSÜ, "FİDESZ YETKİLİSİNİN, 'YUNANİSTAN BENZERİ DURUMDAN KAÇINMA ŞANSININ ZAYIF' OLDUĞU YORUMU ABARTILI DEĞİL"

04.06.2010 14:42 *MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN, "ESKİ HÜKÜMET MAKRO VERİLERİ MANİPÜLE ETMİŞ"

04.06.2010 14:36 *MACARİSTAN'IN 5 YILLIK CDS'LERİ 314 BAZ PUANDAN 430 BAZ PUANA ÇIKTI

04.06.2010 14:31 *MACARİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ, "MACARİSTAN'DA EKONOMİ ZORLU BİR DURUMDA"



04.06.2010 14:30 *MACARİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ, "YENİ HÜKÜMET VERGİ İNDİRİMLERİNDEN VAZGEÇMEYECEK"



04.06.2010 13:56 MACARİSTAN, KAMU FİNANSMANININ İYİLEŞTİRMEK İÇİN ADIMLAR ATMAYI PLANLIYOR



04.06.2010 13:35 *MACARİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ, "YENİ HÜKÜMET IMF İLE KONUŞACAK"



04.06.2010 13:30 *MACARİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ, "EKONOMİK CANLANMANIN YÖNTEMİ YENİDEN YAPILANMA OLACAK"

04.06.2010 13:28 *MACARİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ, "HÜKÜMET YUNANİSTAN PATİKASINDAN KAÇINMAK İÇİN ADIM ATMAYA HAZIR"

04.06.2010 13:26 *MACARİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ, "BÜTÇENİN DURUMUNA İLİŞKİN RAPOR HÜKÜMETE HAFTA SONUNDA SUNULACAK"

04.06.2010 13:26 *MACARİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ, "MACARİSTAN YUNANİSTAN'IN PATİKASINA GİRMEYECEK"

04.06.2010 13:26 *MACARİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ, "HÜKÜMET KISA VE UZUN VADELİ EKONOMİK ADIMLAR ATABİLİR"

04.06.2010 13:25 *MACARİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ, "HÜKÜMET YENİ ANAYASA YAPACAK"