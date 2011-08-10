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Ekonomi

Piyasalarda kara bulutlar dağılıyor

Fed'in faizi en az iki yıl daha düşük tutacağını açıklaması sonrası ABD ve Asya borsalarında yükseliş görüdü. Dolar 1,75'ten güne başladı.

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fed'in faizi en az iki yıl daha düşük tutacağını açıklaması sonrası ABD ve Asya borsalarında yükseliş görüdü. Dolar 1,75'ten güne başladı.



 ABD'nin kredi notunun kırılmasıyla iki gündür dalgalı seyir yaşanan piyasalarda kara bulutlar dağılıyor.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinin en az iki yıl daha çok düşük seviyede tutulacağını açıklamasının ardından ABD borsalarında dün elde edilen kazanımları izleyerek bugün yükseldi.

Ancak yatırımcıların, Fed'in, ABD ekonomisinin daha önce düşünülenden uzun bir süre zayıf kalmasını beklediğini ima eden bu girişimiyle ilgili tedirginliğinin devam etmesi altın ve İsviçre frankı gibi güvenli liman kabul edilen varlıkları desteklemeye devam etti.

ABD borsaları iki haftadır süren düşüşlerin ardından dünkü kritik Fed toplantısının ardından yapılan açıklamalarla yükseldi. Borsaya gelen alımlar kapanışa doğru hız kazanırken, son haftalarda yaklaşık yüzde 17 düşen S&P 500 endeksi iki yıldan uzun sürenin en iyi gününü yaşadı. S&P 500 yüzde 4.74, Dow Jones yüzde 3.98, Nasdaq yüzde 5.29 yükseliş kaydetti.

Fed'in politika faizinin en az iki yıl daha çok düşük seviyede tutulacağını açıklamasının ardından piyasanın altı kez yön değiştirdiği dünkü seansta bankacılık hisseleri değer kazandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklenmedik bir adım atarak politika faizini en az iki yıl daha sıfıra yakın tutacağını ve zayıflayan borsaları desteklemek için ek adımları da değerlendirdiğini açıkladı.


Dolar, 1,75'e indi

Dün 1,79'u aşan dolar Fed'in açıklaması sonrası güne düşüşle başladı. Bankalararası piyasada dolar 1,75'e geriledi.


Petrol yükseldi

Brent ham petrolünün varil fiyatı Fed'in açıklamasının dolar üzerinde baskı oluşturmasının ardından bugün 3 dolar değer kazandı. Brent petrolü 104 dolar, ABD ham petrolü ise 81 dolara çıktı.


Altın sakin

Altın daha önce ulaştığı rekor yüksek seviyeyi koruyarak bugün de yükseldi, ancak Fed açıklamaları sonrası borsalarda görülen yükselişin kazanımları sınırlayabileceği belirtildi. Altın 1750 doların altında seyrediyor.


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