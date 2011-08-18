Piyasalarda hava yine bozdu

T24 - Küresel büyümeye ilişkin kaygılarla Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel İMKB'de ilk seansta yüzde 2.64'lük kayıp yaşandı.



Küresel büyümeye ilişkin kaygılar piyasalarda düşüşe neden oluyor.



Asya borsalarının endişeli yatırımcıların kâr satışlarıyla gerilemesi sonrasında Avrupa borsalarında sert kayıplar görülüyor.



İMKB-100 endeksi negatif açılışın ardından, küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı yönündeki endişelerle yurtdışında hızlanan satışlara paralel artan kayıplarla ilk seansta yüzde 2.64 düştü.



Endeks, yüzde 3 üzeri kayıpla 52 bin 538 seviyesine kadar gerilemesinin ardından ilk seansı 52 bin 786 puanda tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2.59 geriledi.



Avrupa borsalarındaki kayıplar yüzde 3'ün üzerine çıktı. ABD vadeli hisse senedi piyasalarında da yüzde 1'in üzerinde kayıplar var.





