Piyasalarda hava tersine döndü!

T24 - Fed'in açıklamasıyla yükselen borsalar, Fransa'nın notunun düşeceği söylentisiyle düşüşe geçti. İMKB'de yüzde 3'ü aşan kayıplar var.



ABD'nin kredi notunun kırılmasıyla iki gündür dalgalı seyir yaşanan piyasalarda kara bulutlar dağılmak bilmiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinin en az iki yıl daha çok düşük seviyede tutulacağını açıklamasının ardından ABD ve Asya'daki görülen toparlanma sabah saatlerinde İMKB'ye de yansıdı.



İMKB'de ilk seansta yüzde 0.73'lük artış yaşandı ve İMKB 100 Endeksi 385 puan artışla 53 bin 346'ya yükseldi.



Ancak ikinci seansta Avrupa borsalarının düşüşe geçmesiyle İMKB'deki kayıplar da hızlandı. Borsadaki kayıp yüzde 3 civarında.





ABD'de New York Borsası'nda endeksler sert düşüşle açıldı



Uluslararası piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), dün açıkladığı yavaş büyüyen ekonomiye destek olmak amacıyla gösterge faiz oranını gelecek 2 yıl daha yüzde 0 ve yüzde 0,25 aralığında tutma kararının olumlu etkisi kısa sürdü.



Borsanın açılışında, düne göre Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,21 (136,00 puan) azalarak 11.103,77 puana geriledi. ABD borsalarında da yüzde 2'nin üzerinde kayıplar görülüyor.



Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2,55 (29,93 puan) değer kaybederek 1.142,60 puan, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,53 (62,71 puan) azalarak 2.419,81 puan oldu.



İtalya'da Milano Borsası'nın göstergesi FTSE Mib endeksi yüzde 4,42, Fransa'da Paris Borsası'nın temel göstergesi CAC 40 endeksi yüzde 2,38, İngiltere'de Londra Borsası'nda Footsie-100 endeksi yüzde 1, Almanya'da Frankfurt Borsası'nda Dax endeksi yüzde 0,87, İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 endeksi ise yüzde 1,79 oranında değer kaybetti.





FRANSA SÖYLENTİSİ



Borsalardaki harekette Fransa'nın notunun düşürüleceği söylentisi etkili oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu AAA, not görünümünün durağan olduğu değerlendirmesinin geçerli olduğunu açıkladı.



Ancak Moody's, açıklamayı Fransa'nın notunun indirileceği yönünde Fransız bankalarının hisselerinde düşüşe yol açan söylentinin ardından yaptı.



Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de, Fransa'nın kredi notunun AAA olduğunu, not görünümünün de durağan olduğunu açıkladı.





FRANSA NİYE KORKUTUYOR?



Fransa AAA notuna sahip olanlar arasında ekonomisi en sorunlu ülke olarak gösteriliyor. Bu yüzden piyasalarda çıkan 'not düşecek' söylentisi hisselere satış getirdi.



Uluslararası piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), dün açıkladığı yavaş büyüyen ekonomiye destek olmak amacıyla gösterge faiz oranını gelecek 2 yıl daha yüzde 0 ve yüzde 0,25 aralığında tutma kararının olumlu etkisi kısa sürdü.





Fransa Maliye Bakanı iddiaları yalanaldı



Fransa Maliye Bakanlığı, Fransa'nın ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunun düşürülebileceği iddialarını yalanladı.



Maliye Bakanı Francois Baroin'a yakın bir kaynak, iddiaların etkisiyle borsalarda sert düşüşler görülmesinin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Stardard and Poor's, Fitch ya da Moody's tarafından ülkenin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunun düşürülebileceği iddialarının temelsiz olduğunu belirtti.



Kaynak, kredi kuruluşlarının ülkenin kredi notunun düşürülme riski bulunmadığını teyit ettiğini vurguladı.





DOLAR YENİDEN 1,77



Dün 1,79'u aşan dolar Fed'in açıklaması sonrası güne düşüşle başladı. Bankalararası piyasada dolar 1,75'in altına geriledi. Ancak öğleden sonra piyasalardaki hareket doların da yeniden 1,77'ye çıkmasına neden oldu.





PETROL YÜKSELDİ



Brent ham petrolünün varil fiyatı Fed'in açıklamasının dolar üzerinde baskı oluşturmasının ardından bugün 3 dolar değer kazandı. Brent petrolü 104 dolar, ABD ham petrolü ise 81 dolara çıktı.





ALTINDAN YENİ REKOR



İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 101,15 liraya ulaşarak yeni bir rekorla kapandı. Altının bundan önceki rekor kapanışı 98,95 lira ile dün gerçekleşmişti. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını da 683 liradan satılıyor.



Altın gün içinde ulaştığı en yüksek fiyatlar itibariyle dünkü seviyeleri göremedi. Dün 24 ayar külçe altın 102,00 liraya, Cumhuriyet Altını 685,00 liraya çıkmış, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da 1.779,77 dolarla rekor kırmıştı.