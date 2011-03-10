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Ekonomi

PİYASALARDA GÜN SONU   İSTANBUL (A.A)

10 Mart 2011 20:06

-PİYASALARDA GÜN SONU   İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,10 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 623,94 puan artarak 63.552,09 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,00 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 61,45 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 685,39 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,10 değer kazandı.   -DOLAR GERİLEDİ-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5790 liradan alınan dolar 1,5830 liradan, 2,1850 liradan alınan avro 2,1900 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5850 lira olan dolar güne 1,5880 liradan, 2,2204 lira olan avro 2,2030 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5770 lira, en yüksek 1,5800 lira, satışta en düşük 1,5840 lira, en yüksek 1,5870 lira seviyesinde işlem görüyor.

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