-PİYASALARDA GÜN ORTASI İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 350,22 puan düşerek günün ilk yarısını 68.174,13 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 0,51 değer yitirdi. Önceki ikinci seansta 68.524,35 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi ilk seansa 142,37 puan artarak 68.666,72 puandan başladı. İlk yarıyı 363,88 puan düşerek 68.160,48 puandan geçen endeks, en düşük olarak 68.066,95 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 68.761,71 puanı gördü. Seans sonunda mali endeks 737,66 puan düşüşle 100.760,70 puana ve hizmetler endeksi 152,14 puan düşüşle 42.311,18 puana gerilerken, sanayi endeksi 123,80 puan artarak 60.079,17 puana yükseldi. Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,73 oranında ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,36 oranında değer yitirirken, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,21 oranında değer kazandı. Birinci seansta işlem gören toplam 351 hisse senedinden 131'i değer kazandı, 144'ü değer yitirdi, 76 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı. Birinci seansta 1 milyar 373 milyon 100 bin 535 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası (C) ve Marmaris Altınyunus oldu. -AVRO-DOLAR PARİTESİ 1,4665 DÜZEYİNDE- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 20 Şubat 2013 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.30 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,54, bileşik getirisi yüzde 8,26 seviyelerinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,4665, sterlin-dolar paritesi 1,6569, yen-dolar paritesi ise 82,35 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 1,5230 liradan, avro 2,2340 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu şu dakikalarda 1.506,16 dolar seviyelerinde bulunurken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 124,58 dolardan işlem görüyor. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik repo işlemleri ortalama yüzde 6,78'den gerçekleşiyor.