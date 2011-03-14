-PİYASALARDA GÜN ORTASI İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 683,06 puan artarak günün ilk yarısını 64.464,73 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 1,07 değer kazandı. Önceki ikinci seansta 63.781,67 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi ilk seansa 25,21 puan düşerek 63.756,16 puandan başladı. İlk yarıyı 476,02 puan artarak 64.257,69 puandan geçen endeks, en düşük olarak 63.756,16 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 64.488,24 puanı gördü. Seans sonunda mali endeks 920,27 puan artarak 96.741,05 puana, sanayi endeksi 621,15 puan artarak 52.621,98 puana, hizmetler endeksi 493,95 puan artarak 40.280,75 puana yükseldi. Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,96 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 1,19 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 1,24 oranında değer kazandı. Birinci seansta işlem gören toplam 352 hisse senedinden 269'u değer kazandı, 41'i değer kaybetti, 42 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı. Birinci seansta 1 milyar 780 milyon 836 bin 251 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C),Emlak Konut, Garanti Bankası, THY ve Halkbank oldu. -AVRO-DOLAR PARİTESİ 1,3973 DÜZEYİNDE... İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 7 Kasım 2012 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 12.50 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,04, bileşik getirisi yüzde 8,79 seviyelerinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3973, sterlin-dolar paritesi 1,6110, yen-dolar paritesi ise 82,00 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 1,5810 liradan, avro 2,2050 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu şu dakikalarda 1.423,56 dolar seviyelerinde bulunurken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 111,83 dolardan işlem görüyor. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik repo işlemleri ortalama yüzde 6,47'den gerçekleşiyor.