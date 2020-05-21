Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararı için toplanıyor. Ekonomistler, Merkez'in faiz indirimine devam edeceğini düşünüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası, faiz kararınını bugün saat 14:00’te açıklayacak. Banka geçen ay, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 8,2'den yüzde 7,4'e indirmişti. Ekonomistler, enflasyon tahminindeki düşüşün bankanın faiz kararında etkili olabileceğini belirtiyor.

Reuters'ın 15 kurum ile yaptığı ankete göre, bu ay Merkez Bankası'nın yarım puan faiz indireceği tahmin ediliyor. Merkez Bankası, Türkiye'deki ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinden bu yana 2 puan indirimle faizi yüzde 8,75 seviyesine çekti. Son 8 toplantısında ise faizi 15,25 puan düşürdü.