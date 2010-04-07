Piyasalarda genel görünüm notları



- Avrupa Birliği’nin Yunanistan’a yardım etme konusundaki kararsızlığının piyasalarda tedirginliğe yolaçtığı bugün, Yunanistan tahvillerinin getirileri yükselmiş ve 10 yıl vadeli tahvilin getirisi ile benzer vadeli Alman tahvilinin getirisi arasındaki spread yaklaşık %4’e ulaşmıştır. Yunanistan’ın, kurtarma planında IMF’nin yer almasını istemediğine ilişkin haberlerin de etkisiyle saat 17:00 itibarıyla avronun dolar karşısında değer kaybettiği gözlenmiştir.



- Market News International Ajansı, üst düzey Yunan kaynaklarına dayandırdığı bir haberde,

IMF’nin olası bir mali yardım karşılığında ağır koşullar getireceği kaygısıyla, hükümetin geçen ay

Avrupa Birliği zirvesinde alınan kararı değiştirerek Fon'u devre dışı bırakmak istediğini

aktarmıştır.



- Yunanistan Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili basında yer alan yardım anlaşmasının

yeniden düzenlenmesinin istendiği yönündeki haberlere ilişkin olarak, Avrupa Birliği (AB)-

Uluslararası Para Fonu (IMF) güvenlik ağı anlaşmasını yeniden görüşme arayışı içinde

olmadıklarını söylemiştir.



- İngiliz The Telegraph gazetesi, Yunan bankalarının, paralarını büyük küresel bankalara ya da ülke dışına aktarmak isteyen varlıklı mudiler ve şirketlerin alacak talepleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtmiştir. Haberde, Yunanistan Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre Ocak ayı içinde hane halkı ve şirketlere ait 5 milyar avro, Şubat ayında ise 3 milyar avronun üzerinde mevduatın ülkeden çıktığı kaydedilmiştir.



- Financial Times gazetesi, Yunanistan’ın bu ay içerisinde ABD’de bir roadshow gerçekleştireceğini ve roadshowun ardından 5-10 milyar dolar tutarında bir tahvil ihraç edeceğini belirtmiştir. Söz konusu roadshow’da hedeflenen yatırımcı kitlesinin, gelişmekte olan ülke varlıklarını tercih eden yatırımcılar olduğu vurgulanmıştır.



- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, küresel

ekonominin görünümünün iyileştiğini ve en hızlı toparlanmayı gelişmekte olan ülkelerin

gösterdiğini açıklamıştır.



- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İzlanda'nın Baa3 olan kredi notu

görünümünü durağandan negatife çevirmiştir. Karara gerekçe olarak kamu maliyesine ilişkin

kaygılar belirtilmiştir.