Piyasalarda düşüş durdu, görünüm olumlu

T24 - Geçen hafta son iki yılın en düşük seviyelerini gören küresel borsalar, bu hafta düşüş seyirlerini durdurmuş gibi görünüyor. ABD’de Wall Street Cuma gününü yükselişle kapatırken, Asya borsaları da üç haftalık düşüşlerini sonlandırdı.



İMKB de güne yüzde 1.19 yükselişle 52 bin 811 puandan başladı.



MSCI Asya Pasifik endeksi, yüzde 1.4 oranında değerlenirken, iki günlük düşüşünü durdurdu. ABD’de vadeli borsalarda, S&P 500 yüzde 1’e yakın değerlendi.



Küresel çapta borsalar geçen hafta başında kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un ABD’nin kredi notunu düşürmesinin ardından derin bir dalgalanma sürecine girmişti.

Borsada haftanın ikinci yarısında satışlar gelebilir



Yapı Kredi Yatırım Teknik Analisti Özgür Karahan, borsada bugün tepki alımlarının devam edebileceğini belirtti.



Karahan, "Son 10 günde ciddi bir düşüş yaşadık, makul bir tepki hareketi gelebilir. Bu tepki hareketinin hedefi ise 54 bin -55 bin 500 bandı olacak. Ancak haftanın ikinci yarısı ile birliklte borsaya tekrar satıcılı bir seyir hakim olabilir. 51 bin 500 ve 50 bin 500 önemli destekler" dedi.

Dolarda 1,75 TL'nin altı görülebilir



Geçtiğimiz hafta çok dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar kuru açılışın ardından 1.7670 TL seviyelerine geriledi.



Turkish bank Hazine Pazarlama Yöneticisi Aslı Öğüdücü, bu hafta global olarak biraz daha iyimser bir ortam olduğuna dikkat çekti. Öğüdücü, "Yurtdışında ciddi bir bozulma olmazsa dolar 1.7650-1.7850 bandında hareket edebilir. Ancak iyimser eğilim ederse dolar 1.75 TL'nin altı da gündeme gelebilir" dedi.



Öğüdücü, euro/dolarda ise hareketin 1.4380'e kadar devam edebileceğini, fakat 1.44'e yaklaştıkça satışların gelebileceğini kaydetti.

Yatırımcılar cesaretlendi



Avustralya merkezli finansal danışmanlık şirketi Colonial First State Global Asset Management’ın analistlerinden Stephen Halmarick, “Küresel ekonomide işlerin göründüğü kadar tehlikeli olmadığının ortaya çıkması, yatırımcıları cesaretlendirmiş gibi görünüyor” dedi.



Hamlarick aynı zamanda, “Ancak yine de piyasaların küresel ekonomik büyümenin bekledikleri kadar hızlı olmayacağı gerçeğini kabul etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Petrol ve Euro yükseldi



Euro/dolar paritesi de dengeli piyasada güne yükselerek başladı. Parite yüzde 0.6’ya yakın yükselişle, Pazartesi gününe 1.43’ün hemen üzerinde işlem görerek başladı.



Emtia piyasasında da yatay yükselişler dikkat çekiyor. Ham petrol yüzde 0.5 yükselişle 85.38, Brent petrol yüzde 0.6’lık yükselişle 108 doların üzerinden işlem görüyor.



