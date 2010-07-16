-PİYASALARDA BUGÜN İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 0,07 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 557,79 puan artarak 58.247,72 puana yükseldi. İkinci seansta 518,36 puan düşen endeks günü 57.729,36 puandan tamamladı. Endeks, ikinci seansa 83,48 puan artarak 58.331,20 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 151,95 puan artarak 58.399,67 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 57.674,76 puana gerilerken, en yüksek 58.634,95 puana çıktı. Birinci seanstaki 557,79 puanlık artış dikkate alındığında, endeks günlük bazda 39,43 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,07 değer kazandı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 1.041,04 puan düşerek 91.303,84 puana, sanayi endeksi 231,42 puan düşerek 41.995,51 puana, hizmetler endeksi ise 289,05 puan düşerek 34.548,22 puana geriledi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,13 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,55 oranında, hizmetler grubu hisseler de ortalama yüzde 0,83 oranında değer kaybetti. İkinci seansta işlem gören toplam 337 hisse senedinden 61'i değer kazandı, 212'si değer yitirdi, 64 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 982 milyon 429 bin 348 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 1 milyar 695 milyon 325 bin 248 lira olarak hesaplandı. -DOLAR-AVRO- Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5370 lira olan dolar güne 1,5400 liradan, 1,9800 lira olan avro 1,9860 liradan başladı. Doların bugünkü kapanıştaki satış fiyatı 1,5360 lira, avronun satış fiyatı 1,9900 lira oldu. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,5243 lira, satışta 1,5351 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,5305 lira, satışta 1,5413 lira olarak belirlemişti. -FAİZ-TAHVİL-BONO-REPO- İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 25 Nisan 2012 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,73'e, bileşik getirisi yüzde 8,45'e yükseldi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 1 milyar 548 milyon 513 bin 208,53 lira olarak belirlendi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 13 milyar 151 milyon 660 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında 3 gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 5, en yüksek 6,60 ve ağırlıklı ortalama yüzde 6,54'den gerçekleşti. -PARİTE- Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibariyle avro-dolar paritesi 1,2929, sterlin-dolar paritesi 1,5305, yen-dolar paritesi de 86,49 düzeyinde seyrediyor.