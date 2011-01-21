-PİYASALARDA BUGÜN İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 0,98 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 317,80 puan düşerek 64.970,23 puana geriledi. İkinci seansta 957,08 puan artan endeks günü 65.927,31 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 23,50 puan artarak 64.993,73 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 510,26 puan artarak 65.480,49 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 64.471,70 puana gerilerken, en yüksek olarak 66.091,10 puana çıktı. Birinci seanstaki 317,80 puanlık düşüş dikkate alındığında, endeks günlük bazda 639,28 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,98 değer kazandı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 2.199,60 puan artarak 97.537,38 puana, sanayi endeksi 58,89 puan artarak 55.155,83 puana, hizmetler endeksi 121,26 puan artarak 42.836,25 puana çıktı. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 2,31 oranında, sanayi grubu hisselerde yüzde 0,11 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,28 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 350 hisse senedinden 260'ı değer kazandı, 51'i değer yitirdi, 39 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 2 milyar 271 milyon 790 bin 648 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 3 milyar 496 milyon 166 bin 375 lira olarak hesaplandı. -DOLAR VE AVRO GERİLEDİ- Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5800 lira olan dolar güne 1,5840 liradan, 2,1270 lira olan avro 2,1370 liradan başladı. Doların bugünkü kapanıştaki satış fiyatı 1,5700 lira, avronun satış fiyatı 2,1250 lira oldu. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,5682 lira, satışta 1,5793 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,5522 lira, satışta 1,5631 lira olarak belirlemişti. -ALTIN- İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi günü yüzde 0,16 değer kaybıyla tamamladı. Altının kilogram fiyatı 68.240 liradan, onsu ise 1.344,00 dolardan kapandı. -FAİZ-TAHVİL-BONO-REPO- İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 7,91'e, bileşik getirisi de yüzde 7,68'e yükseldi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2 milyar 746 milyon 607 bin 924,63 lira olarak belirlendi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 13 milyar 55 milyon 637 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında 3 gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 1,51, en yüksek 5,90 ve ağırlıklı ortalama yüzde 4,49'dan gerçekleşti. -PARİTE- Uluslararası piyasalarda, saat 19.05 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3579, sterlin-dolar paritesi 1,5995, yen-dolar paritesi de 82,65 düzeyinde seyrediyor.