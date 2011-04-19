Piyasalarda ABD depremi yaşanıyor

T24 -

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notu görünümünü ''durağandan'' ''negatife'' çevirdi.





Kuruluştan yapılan açıklamada, ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli ve ''A-1+'' olan kısa vadeli kredi notlarının teyit edildiği, uzun vadeli kredi notunun görünümünü ise ''durağandan'' ''negatif''e düşürüldüğü bildirildi.





S&P, yaptığı açıklamada, ABD'li politika yapıcıların, ülkenin orta ve uzun vadeli bütçe güçlüklerini çözmede anlaşmaya varamama riski bulunduğuna dikkat çekti.





Açıklamada, ABD'nin esnek ve yüksek gelire sahip ekonomisinin büyümeyi teşvike yardımcı olduğu, buna karşılık artan bütçe açığının gelecek iki yılda bu olumlu göstergeleri gölgeleyebileceği belirtildi.





S&P, en az üçte bir olasılıkla iki yıl içinde ABD'nin uzun dönem notunun düşürülme ihtimali olduğunu ifade etti.







Asya borsaları değer kaybetti





Asya'da borsalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notu görünümünü ''durağandan'' ''negatife'' çevirmesinin etkisiyle değer kaybetti.





Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,23 (117,26 puan) azalarak 9.439,39 puandan kapandı.





Asya'da ayrıca Hong Kong Borsası yüzde 1,18, Avustralya Borsası yüzde 1,30, Endonezya Borsası yüzde 0,38, Singapur Borsası yüzde 0,86, Tayvan Borsası yüzde 0,87, Tayland Borsası yüzde 0,03, Hindistan Borsası yüzde 0,09, Güney Kore Borsası yüzde 0,66 ve Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 1,45 ve SE Endeksi yüzde 1,62 geriledi.







Amerika borsaları





New York Borsası'nda dün Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,14 gerileyerek 12.201,60 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,10 değer kaybederek 1.305,14 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,06 düşerek 2.735,38 puana düştü.





Amerika kıtasında Meksika Borsası'nda IPC Endeksi yüzde 1,77, Arjantin Borsasında Merval Endeksi ise yüzde 2,37, Kanada Borsası yüzde 0,70 ve Brezilya Borsası'nda Bovespa Endeksi yüzde 1,90 düştü.







Petrol fiyatı





Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün fiyatı 107 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 121 dolar seviyesinde işlem görüyor.





ABD ham petrolünün varil fiyatı mayıs ayı teslimi düne göre 53 sent azalarak 106,59 dolara düştü. ABD ham petrolünün varil fiyatı mayıs ayı teslimi dün 2,54 dolar (yüzde 2,3) düşüşle 107,12 dolardan kapandı.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı mayıs ayı teslimi de 43 sent değer kaybıyla 121,18 dolardan işlem görüyor.



