Piyasalara 'merkez' morali

T24 - Merkez bankalarının eşgüdümlü dolar sağlama operasyonlarına tekrar başlayacağını açıklamasıyla piyasalarda hava pozitife döndü.



Merkez bankalarının eşgüdümlü dolar sağlama operasyonlarına tekrar başlayacağını açıklamasıyla borsalar yükselişe geçti.



Karar sonrasında İMKB'de yüzde 2'ye yakın yükseliş görülürken, Avrupa borsalarında yüzde 3'ün üzerinde artış var.



Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD, İngiltere, İsviçre ve Japonya merkez bankalarıyla eşgüdümlü olarak piyasaya dolar likiditesi imkanını sağlamaya tekrar başlayacağını açıkladı.



ECB tarafından yapılan açıklamada, Ekim ile Aralık ayları arasında üç ayrı dolar sağlama operasyonu düzenleyeceğini açıkladı.



Operasyonlar, 12 Ekim, 9 Kasım ve 7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Gelen bütün talepler sabit faizle karşılanacak.





