-Piyasalara Fed morali İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aldığı kararlarla moral buldu. Gün sonunda hisse senetleri ve altın yükselirken, dolar ve avro geriledi. Günü 56.958,83 puandan kapatan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, 26 günde yüzde 11,10 oranında prim yapmış oldu. Hisse senetlerinin yanı sıra altın da bugün değer kazanan yatırım araçları arasında yer aldı. Altının onsu 1.731 dolara çıkarken, sene başına göre altındaki artış yüzde 10'u geçti. Bugün 1,7870 liraya gerileyen dolardaki değer kaybı ise sene başına göre yüzde 6'ya yaklaştı. Avronun kaybı da yüzde 4,42 olarak gerçekleşti.