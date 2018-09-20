PİYASALAR – YEP öncesi dolar 6.19, euro 7.27, sterlin 8.18 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Eylül (DHA) – Yeni Ekonomik Program\'ın (YEP) açıklanması öncesinde, dövizler dünkü yüksek düzeylerinden geriledi.

Piyasalarda öncelikle YEP hedeflerinin gerçekçi olup olmadığına bakılacağına işaret eden analistler, büyüme oranları, kur ve enflasyon gibi temel hedeflerin yakalanabilir olmasının önemine dikkat çekiyorlar. Piyasa analistlerine göre, sorunlu kredilerle ilgili çözüm planlarının da piyasalar açısından büyük önem taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta yaptığı açıklamalarda YEP\'de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacaklarını belirterek, \"Performansı takip edilebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir YEP olacak; küresel piyasaların ve yatırımcıların Türkiye\'ye güvenlerinin güçlü şekilde tesisini sağlayacak\" demişti.

YEP’nin açıklanması beklenirken;

- en yüksek 6.2832 lira ve en düşük 6.1837 lirayı gören dolar, 6.19 - 6.20 lira aralığında,

- en yüksek 7.3549 lira ve en düşük 7.2513 lirayı gören euro, 7.26 - 7.27 lira aralığında,

- en yüksek 8.2772 lira ve en düşük 8.1729 lirayı gören sterlin, 8.18 - 8.19 lira aralığında işlem görüyor.