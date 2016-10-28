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Ekonomi

Piyasalar yaz saatinden anlamıyor; Borsa İstanbul işlem saatleri değişti

Borsa İstanbul yaz saati uygulamasının beraberinde getirdiği sıkıntıları aşmak için işlem saatlerini değiştirdi

28 Ekim 2016 20:25

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı yaz saati uygulamasının kaldırılması, bu yıldan itibaren yürürlüğe giriyor. Açıklanan kararnameyle birlikte, 30 Ekim'de saatlerin 1 saat geri alınmayacağı ve yaz saati olarak bilinen uygulamanın yılın 12 ayı boyunca devam edeceği duyuruldu. Ancak uygulama uluslararası ticaret ve borsayı olumsuz etkileyecek.  Borsa İstanbul yaz saati uygulamasının beraberinde getirdiği sıkıntıları aşmak için, 30 dakikalık bir geç açılma ve geç kapanma kararı aldı.

Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, halen devam eden uygulama nedeniyle, ABD ve Avrupa da yaz saati uygulamasını sonlandığında Borsa İstanbul kapanış saati itibariyle ABD piyasalarını yakalamayacak, Avrupa borsaları ile de ortak işlem saatleri azalacaktı.

İş böyle olunca Borsa İstanbul yönetimi, yabancı yatırımcının işlem yapması ve işlem saatlerinini uyuşması için kolları sıvamış ve aracı kurumlara anket yaptırmıştı.

Aracı kurumlardan gelen cevapların da etkisiyle Borsa İstanbul, saat 9:30 olan başlangıç saatini saat 10:00’a, kapanış saatini ise 17:30’dan 18:00’a uzattı.

Kaynaklar, “Borsa İstanbul’un en yüksek işlem hacminin gerçekleştiği Londra ile kapanış saatleri arasındaki fark azalacak” dediler.

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