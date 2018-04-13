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Ekonomi

PİYASALAR – Trump'ın Suriye açıklamasıyla dolar ve euro geri çekildi (2)

(Piyasa açılışıyla güncellendi) Mahmut Can Emir  / İstanbul, 13 Nisan (DHA) – ABD Başkan’ı Donald Trump'ın, “Ben Suriye’ye saldırı konusunda hiç tarih vermedim” açıklaması piyasadaki gerginliği biraz azalttı ve dolar ve euro rekor düzeyden 10-15 kuruş ger

13 Nisan 2018 13:06

(Piyasa açılışıyla güncellendi)
Mahmut Can Emir  / İstanbul, 13 Nisan (DHA) – ABD Başkan’ı Donald Trump\'ın, “Ben Suriye’ye saldırı konusunda hiç tarih vermedim” açıklaması piyasadaki gerginliği biraz azalttı ve dolar ve euro rekor düzeyden 10-15 kuruş geriye çekildi.
Yeni güne, rekor düzeylerinin 11 - 26 kuruş altında başlayan dolar ve euro, Ortadoğu geriliminin bir nebze hafiflemesiyle düştü.
Dolar Çarşamba günü 4.1938 liradan, euro da 5.1941 liradan işlem görerek tarihi rekor tazelemişti.
Sabah saatlerinde dolar 4.08 - 4.09 aralığında, euro da 5.04 – 5.05 aralığında işlem gördü.
Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) dün yüzde 0.90 artışla 110 bin 235 puanlık kapanış sonrasında yeni güne yüzde 0.29 artışla 110 bin 553 puandan başladı.

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