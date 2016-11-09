Piyasalar Trump zaferinin ilk şokunu atlattı

ABD'de başkanlık yarışını Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanması, piyasalarda şok etkisi yarattı. Finans dünyası açısından sürpriz olarak algılanan bu sonucun yarattığı ilk dalga geride kalırken bundan sonra piyasaların nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Trump'ın zaferinin kesinleşmesi, yatırımcılarda risk algısının düşmesine ve güvenli limanlara sığınma ihtiyacının artmasına sebep oldu.

Altın 2009'dan bu yana en hızlı yükselişini yaşarken, Japon Yeni para birimi ve ABD Hazine tahvilleri değer kazandı.

Trump zaferini günün ilk saatlerinde karşılayan Asya borsalarında ise sert kayıplar yaşandı.

Ancak piyasaların şoku üzerinden atmasıyla altın ve Japon Yeni'nin kazançlarını geri verdiği görüldü.

New York Borsası S&P 500 endeksi vadeli kontratları ve Avrupa hisse senetlerinde yaşanan kayıplar geri alındı.

Londra merkezli Capital Economics'ten kıdemli piyasa analisti İpek Özkardeşkaya, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Her ne kadar Brexit'e (Britanya'nın AB'den ayrılmasını savunanların kazandığı referandum) benzer bir gece geçirsek de piyasa yaralarını hızlıca sarıyor. Günün erken saatlerinde gördüğümüz tepkinin yerini düzeltmelerin aldığını görüyoruz. Avrupa piyasaları seçim öncesi seviyelerine gelmiş durumda." dedi.

Londra'da bulunan Bank of Montreal oran işlemleri idari direktörü Craig Collins ise Bloomberg'e, "Riskli varlıkların düşüşleri nasıl telafi ettiğini görmek çok etkileyici. Günün riskten kaçışla başladığı düşünülürse bu çok şaşırtıcı. İlk kayıplar şimdi telafi edildi ve ABD borsaları açılana kadar bunun değişmeyeceği görülüyor" yorumunda bulundu.

Trump'ın zaferi karşısında en keskin değer kaybı ise Meksika Pesosu'nda yaşandı.

Diğer gelişmekte olan ülke para birimleri Amerikan Doları'na karşı geliştirdiği kayıpları telafi ederken Meksika Pesosu, yaşadığı yüzde 10'luk değer kaybını korudu.

Gün içinde Amerikan Doları karşısında yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 20.7116 seviyesinden işlem gören Meksika Pesosu, böylece 2008 yılından bu yana gün içi işlemlerde görülen en sert düşüşü yaşadı.

Trump'ın ABD ve Meksika arasındaki serbest ticaret anlaşmasını feshedeceğini ve iki ülke sınırına duvar inşa edeceğini söylemesi, Meksika Pesosu'nun Amerikan seçimleri kampanyası boyunca volatil bir seyir izlemesine yol açmıştı.

Meksika Pesosu, Trump'ın anketlerde öne geçtiği dönemlerde Amerikan Doları'na karşı değer kaybetmişti.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri Meksika Pesosu öncülüğünde ilk başta düşüş yaşasa da daha sonra farklı tepkiler vermeye başladı.

Dolar/TL kuru salı günü 3,16 seviyelerinde kapanırken seçim sonuçlarının Trump lehine gelişmesiyle Asya seansında 3,30 seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Ancak küresel piyasalardaki satış baskısının azalması ve hacimlerin yükselmesi ile Türk Lirası tarihi zirvesinden dönerek 3.20'nin altına indi.

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Satış baskısının bugün devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak yeniden 3.30'lu seviyeler mümkün olmayacaktır. Orta vadede ise ülke ilişkileri ön plana çıkacaktır ki bu şu an için tam bir soru işareti, her iki yöne gidebilir." ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar ve uzmanlar, gelişmekte olan ülke para birimleri için bundan sonra Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımının önem taşıyacağını düşünüyor.

Çin'deki ekonomik gelişmeler ve Brexit referandumuyla küresel piyasalardaki belirsizlik yükseldiği için faiz artırmaktan kaçınan Fed, yine aynı şekilde Trump'ın politikalarını öngöremediği için faiz artırmaktan uzaklaşabilir.

Nitekim yüzde 70 seviyelerinde bulunan Fed'in faiz artırma ihtimali Trump zaferiyle yüzde 50'nin de altına indi.

Capital Economics'ten kıdemli piyasa analisti Özkardeşkaya, "Fed, önümüzdeki aralık ayında faizleri artırmayı riskli bulabilir. Bu durumda geçtiğimiz aylarda faiz artırımı beklentisiyle yükselen Dolar'ın sene sonuna daha hafif bir seyirle yaklaştığı görülebilir." dedi.

Özkardeşkaya ayrıca, "Gelişmekte olan kurlardaki çalkantı, Türk Lirası, Güney Afrika Randı ve benzeri gelişmekte olan piyasa kurlarında ciddi bir satış beklentisi yarattı. Fakat 3.15/3.20 seviyeleri TL satmak için tavsiye ettiğimiz seviyeler değil; Dolar'da aşağı yönde düzelmenin devam etmesini beklemekteyiz." yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarında, "Fed'in bu şartlar altında faiz artırabileceğini düşünmüyorum. Fed, Trump'ın yeni ekonomi yönetimini bekleyecektir. Çok geçmeden TL üzerindeki olumsuz baskının kalktığını göreceğiz." dedi.