Piyasalar tepetaklak

T24 - Global piyasalardaki sert satışlar ve Merkez Bankası kararları sonrası İMKB'de ilk seansta yüzde 3.3'lük düşüş yaşandı, dolar 1,75'e yaklaştı. Avrupa borsalarında da sert kayıplar var.



İçeride Merkez Bankası'nın attığı son adımların getirdiği tedirginlik, yurtdışında ise ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri, İspanya ile İtalya'nın borç krizi tehditi altında olmasının global borsalarda sert satışlara yol açması İMKB'ye sert satış getirirken, dolar 1,75'e yaklaştı.



İMKB güne yüzde 3'e yakın düşüşle açıldı ve artan satışlara endeksin kayıpları yüzde 3.5'in üzerine çıktı.



Sert kayıpların sürdüğü endeks ilk seansta yüzde 3.3 düşüşle 57 bin 366 puana geriledi.



Endeks ilk seansta 56 bin 925 puana kadar geriledi. İMKB 100 Endeksi seans içinde 56 bin puan seviyelerini en son 12 Temmuz 2010 günü ikinci seansta görmüştü.

ABD'de kara perşembe



ABD borsaları dün 2009 başında yaşanan finansal krizden bu yana görülen en yoğun satışlarla önemli düşüş kaydetti. S&P 500 ve Dow endeksleri yüzde 4'ün üzerinde düşerken, Nasdaq'daki düşüş yüzde 5'i geçti. Kayıplarda ABD'ye ilişkin resesyon endişeleriyle Avrupa'daki borç krizinin iki büyük ekonomiyi daha tehdit ettiğine dair kaygılar etkili oldu. Asya borsaları Wall Street'te dün gerçekleşen düşüşün ardından bugün yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydetti.

Asya'da sert düşüş



ABD'deki kayıplar sonrası Asya borsalarında da sert düşüşler yaşandı. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 3.72 (359,30 puan) azalarak 9 bin 299 puandan kapandı. Böylece Nikkei 225 Endeksi 5 ayın en düşük seviyesinden kapanmış oldu.



Asya'da ayrıca Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 1.62 ve SE Endeksi yüzde 1.62, Tayland Borsası yüzde 3.15, Hindistan Borsası yüzde 2.63, Avustralya Borsası yüzde 4.13, Singapur Borsası yüzde 3.69, Güney Kore Borsası yüzde 4.03, Endonezya Borsası yüzde 5.14, Hong Kong Borsası yüzde 4.52 ve Tayvan Borsası yüzde 5.58 değer kaybetti.

Avrupa da ekside



İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya piyasalarında yüzde 2'nin üzerinde kayıplar görülüyor. Gelişmekte olan piyasalarda da yüzde 3'ün üzerinde düşüşler var.

Dolar 1,75'e yaklaştı



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun dün politika faizini indirmesi, faiz koridorunu daraltması ve döviz satış ihalelerine başlayacağını açıklaması ardından sert dalgalanan dolar/TL, global büyüme endişeleriyle yurtdışı piyasalardaki olumsuz seyir sonucu artan riskten kaçış ile güne yükselişle başladı.



Dolar bu sabah ilk işlemlerde 1,7450 seviyesindeydi. Ancak Merkez Bankası'nın yabancı para karşılıklarında oranı düşürmesiyle dolar yeniden 1,73 düzeyine indi.



Ancak Merkez Bankası'nın döviz satış ihalesini 50 milyon dolar tutarında açmasının ardından dolar yeniden yükseldi. 1,7310 seviyesinde olan dolar 1,7480'e kadar çıktı. Dolar daha sonra yeniden 1,73 düzeyinde dengelendi.



Bankacılar tutarın 50 milyon dolardan fazla olabileceğini bekliyorlardı.

Petrolde 3 dolarlık düşüş



ABD ham petrolünün varil fiyatı ekonomideki duruma ilişkin endişelere bağlı olarak 3 dolardan fazla düşüşle 83.52 seviyesine geriledi.



Brent ham petrolünün varili ise 2 dolar düştü ve 105.05 dolar seviyesinden işlem gördü.



