Piyasalar seçim sonuçlarını nasıl karşılar?

Bütün dünya ABD'de düzenlenen seçim sonuçlarını beklerken piyasaların da gözü kulağı kimin yeni başkan olacağına kilitlendi.

Demokratların adayı Hillary Clinton ya da Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan hangisinin seçimi kazanacağına bağlı olarak en çok hareketin dolar, Amerikan hisse senetleri ve Meksika pesosunda yaşanması bekleniyor.

Peki ABD başkan adaylarının politikalarına göre piyasaların seçimlerin sonuçlanmasından sonra nasıl hareket etmesi beklenebilir?

Clinton zaferinin çoktan fiyatlandığını söyleyen analistlere göre piyasaların yukarı yönlü hareketi kısıtlı olacaktır.

Barclays raporunda New York borsasının gösterge endekslerinden S&P 500'ün kısa vadede yüzde 3 civarında prim yapacağını tahmin ediyor.

Clinton zaferi Demokratların Kongre'deki üstünlüğüyle taçlanırsa en çok finans ve ilaç sektörlerinin etkilenmesi bekleniyor.

Clinton'ın daha sıkı bir denetim ve vergilerin artırılmasından yana olması bankaların aleyhine görülüyor.

İlaç fiyatlarının artmasına karşı çıkması ise ilaç şirketlerinin hisse senetlerinde olumsuz etki yaratabilir.

Trump'ın seçimleri kazanması durumunda ise büyük satışların yaşanacağı düşünülüyor.

CMC Markets analisti Margaret Yang Bloomberg haber ajansına açıklamasında Trump zaferinin, S&P 500 endeksinin iki günde yüzde 5.3 değer kaybetmesine yol açan Brexit referandumundan bile daha olumsuz bir etki yaratabileceğini söylüyor.

Ancak ilaç, bankacılık ve sigorta sektörlerinin daha olumlu etkilenebileceği hesaplanıyor.

Londra merkezli araştırma şirketi Capital Economics, Clinton Beyaz Saray'a gelirse doların diğer gelişmiş ülkelerin para birimlerine karşı değer kazanacağını ve Amerika Merkez Bankası'nın Aralık'ta faiz artırma olasılığının yükselmesiyle doların daha da güçleneceğini yazdı.

Societe Generale, gelişmekte olan ülke kurlarının ise 'mütevazı' kazanımlarının olacağını aktarıyor.

Clinton başkan olursa en çok kazanımı Meksika pesosunun yaşaması bekleniyor.

Trump, Meksika sınırına duvar öreceğini ve Meksika'yla ticareti sınırlayacağını söylüyor.

Bu nedenle Clinton'ın anketlerde arayı açmasıyla Meksika pesosu değer kazanmıştı.

Trump'ın ABD'nin yeni lideri olması durumunda ise Dolar'ın bütün büyük para birimlerine karşı değer kaybetmesi, en büyük kaybın Meksika pesosunda görülmesi düşünülüyor.

Hong Kong'da bulunan Mizuho Bank'ın stratejisti Ken Cheung, Çin'e karşı olumsuz bir tavrı olan Cumhuriyetçi adayın seçimden galip çıkmasının Çin dışında işlem gören yuanın (offshore yuan) yıl sonuna kadar yüzde üç değer kaybetmesine yol açacağını söylüyor.

Clinton'ın çevreci politikaları, seçimi kazanması takdirinde kömür ve petrol fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.

Trump'ın kömür yanlısı tavrı ise başkan olursa kömür fiyatlarının yükselmesine ve doğalgaz fiyatlarının düşmesine yol açabilir.

Trump'ın İran nükleer anlaşmasına karşı çıkması ise zafer kazanması halinde petrol fiyatlarının yükselmesini sağlayabilir.

CMC Markets analisti Margaret Yang'e göre altın, platinum ve gümüş, Trump zaferinin en büyük kazananları olur.

Bank of America analistleri, Clinton seçimleri kazanırsa yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelebileceğini ve Amerikan tahvillerine satış geleceğini öngörüyor.

Trump'ın kazanması durumunda yatırımcıların risk iştahı düşeceği için Amerikan tahvillerinin faizlerinde düşüş yaşanması bekleniyor.