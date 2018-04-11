PİYASALAR – Rekortmen dolarda yıllık artış yüzde 14.58'i buldu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Nisan (DHA) - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle son günlerde rekor üstüne rekor kıran euro da yıllık artış yüzde 33.5\'i, dolardaki yıllık artış da yüzde 14.58\'i buldu.

Dolar 4.1938 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı; günlük artış yüzde 1.97\'yi buldu. Euro ise 5.1941 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı; günlük artış yüzde 1.21\'e ulaştı.

Böylece dolar lira karşısında, 3.8226 liradan işlem gördüğü yılbaşından bu yana yüzde 9.7, 3.7002 liradan işlem gördüğü 2017 yılının Nisan ayından bu yana da yüzde 14.58 arttı. Euro da, yılbaşındaki 4.5218 liradan yüzde 14.86 ve bir yıl önceki 3.8933 liradan işlem gördüğü dönemden bu yana da de yüzde 33.5 yükselmiş oldu.

Dövizlerdeki hızlı tırmanış Borsa İstanbul\'a da satış olarak yansıdı ve BIST100 Endeksi, yüzde 0.04 düşüşle 113 bin 110 puandan açıldıktan sonra günlük yüzde 1.58 düşüşle 109 bin 32 puana kadar geriledi.