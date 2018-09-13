PİYASALAR – PPK öncesi gerileyen dövizler toparlandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Eylül (DHA) – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu\'ndan (PPK) lirayı destekleyecek bir faiz artışına ilişkin beklentilere bağlı olarak gerileyen dövizler, karar öncesi yeniden toparlandı.

Gün içinde;

- dolar en düşük 6.3347 lirayı gördükten sonra 6.45 - 6.46 lira aralığına,

- euro en düşük 7.3732 lirayı gördükten sonra 7.49 - 7.50 lira aralığına,

- sterlin en düşük 8.27 lirayı gördükten sonra 8.43 - 8.44 lira aralığına döndü.

Piyasalarda, doların küresel zayıf seyrinin de liradaki değer kazancında etkili olsa da asıl belirleyici olan etkenin, bugün 14:00\'te açıklanacak olan faiz kararının olduğuna dikkat çekiliyor. Piyasa analistleri ve ekonomistlerin faiz artış beklentileri, 2.25 ile 7.25 puan arasında değişse de, beklentiler 5.0 puan dolayında yoğunlaşıyor.

DHA\'nın sorularını yanıtlayan Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, Merkez Bankası\'nın bugün saat 14:00’de açıklayacağı faiz kararının, \"4.0 puan dolayında artış\" olarak tahmin ettiğini söyledi ve ekledi:

“Faiz artışı, piyasa beklentisi olan 4.0 puanlık artışın üzerine çıkarsa, bunun kur üzerindeki etkisi daha büyük olur; ancak, bu artışın da kur üzerindeki etkisi yaklaşık bir ay sürecektir. Durum Merkez Bankası’nın sadece faiz artırımıyla çözebileceğini düzeyin üzerinde.”

Pamir, faiz artışının 4.0 ya da yüzde 3.0 puanın altında kalmasının ise kurda yükselme potansiyeli yaratacağını ekledi.