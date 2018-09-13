PİYASALAR – PPK duyurusu ardından BİST100 94 bin puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Eylül (DHA) – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 6.25 puan artışla yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltilmesine karar vermesiyle dövizler:

- dolar en düşük 6.0137 ve en yüksek 6.5531 lirayı gördükten sonra 6.17 – 6.18 lira aralığında,

- euro en düşük 7.0077 ve en yüksek 7.6314 lirayı gördükten sonra 7.23 – 7.24 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8692 lira ve en yüksek 8.5775 lirayı gördükten sonra 8.10 – 8.11 lira aralığında işlem görüyor.

Yeni güne yüzde 0.03 artışla 92 bin 257 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu’nun (PPK) 6.25 puanlık faiz artırımı kararı sonrasında yüzde 2.27 artışla 94 bin 320 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 5.06 artışla 98 bin 301 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 6.25 düşüşle yüzde 19.04 düzeyine döndü.

Gün ortası işlemlerinde:

DOLAR endeksi yüzde 0.36 düşüşle 94.47 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.59 artışla 1.1695 düzeyinde.