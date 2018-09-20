PİYASALAR – OVP öncesi dolar 6.25, euro 7.33 sterlin 8.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Eylül (DHA) – Orta Vadeli Program\'ın (OVP) açıklanmasına saatler kala, dövizler dünkü yüksek düzeylerinden hafif geriledi.

Piyasalarda öncelikle OVP hedeflerinin gerçekçi olup olmadığına bakılacağına işaret eden analistler, büyüme oranları, kur ve enflasyon gibi temel hedeflerin yakalanabilir olmasının önemine dikkat çekiyorlar. Piyasa analistlerine göre, sorunlu kredilerle ilgili çözüm planlarının da piyasalar açısından büyük önem taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta yaptığı açıklamalarda OVP\'de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacaklarını belirterek, \"Performansı takip edilebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir OVP olacak; küresel piyasaların ve yatırımcıların Türkiye\'ye güvenlerinin güçlü şekilde tesisini sağlayacak\" demişti.

Erken işlemlerde;

- en yüksek 6.2832 lira ve en düşük 6.2368 lirayı gören dolar, 6.25 - 6.26 lira aralığına,

- en yüksek 7.3549 lira ve en düşük 7.2842 lirayı gören euro, 7.33 - 7.34 lira aralığına,

- en yüksek 8.2772 lira ve en düşük 8.2116 lirayı gören sterlin, 8.24 - 8.25 lira aralığında işlem görüyor.