"Piyasalar olumlu ancak Amerika'yla ilişkiler tamamen düzeldi diyemeyiz"

TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aşçıoğlu, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın yaklaşık 2 yıl cezaevi ve daha sonrasında da ev hapsinde kalmasının ardından cuma günü 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak serbest bırakılmasının piyasalara olumlu yansıdığını ancak "Amerika'yla ilişkiler tamamen düzeldi" demenin mümkün olmadığını ifade etti.

Bloomberg HT'de Barış Esen'in Küresel Piyasalar programına konuk olan Aşçıoğlu, "Brunson zaten gerilim meselesiydi. Neredeyse son altı aydır Brunson'ı konuşuyorduk. Her şeyin sonunda serbest kaldı ve memleketine döndü. Ve dönmesi, sorasında olabilecek birtakım kaotik olayların önüne geçti ve bir rahatlama yarattı. Bu durum, en azından önmüzdeki üç dört ayda Amerika ile olan ilişkiler bakımından 'düzelecek galiba' diyeceğimiz bir noktaya getirebilir bizi" dedi.

"Düzelecek galiba" beklentisinin bile hem dolar/TL 'de hem de borsa tarafında olumlu bir havaya neden olduğunu belirten Aşçıoğlu, "Evet, Amerika'yla ilişkiler tamamen düzeldi diyemeyiz, S-400 konusu, Hakan Atilla konusu vardı ve bunlar hala var. Ancak bu izlenim piyasalarda bir ralli etkisi yaratmasa da bir düzelme etkisi yarattı. Baktığımızda bütün yatırım enstrümanlarında görüyoruz bu etkiyi. Biz TL'ye olan güveni kaybetmiştik. Belki de bu arada biz birtakım şeyleri düzeltme imkanı bulacağız" diye konuştu.