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Ekonomi

‘Piyasalar olağanüstü baskı altında’

FED Başkanı Bernanke: “Eğer finansal koşullar uzun dönemde iyileşmezse etkileri oldukça olumsuz olur."

23 Eylül 2008 03:00

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, finansal koşulların uzun dönemde iyileşmemesi halinde, bunun piyasalar ve ABD ekonomisi üzerinde çok olumsuz etkisinin olacağını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Henry Paulson, piyasalardaki dalgalanmanın, geçen hafta yeni bir seviyeye ulaştığını ve ekonominin geneline yayıldığını söyledi.

Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre, Bernanke'nin Senato Bankacılık Komitesi’ne yapacağı sunumda, FED ve Hazine’nin gayretlerine rağmen piyasaların olağanüstü bir baskı altında olduğu, Kongre’nin kurtarma paketinin bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiği vurgulandı.

Bernanke, Kongre’nin hızlı davranarak, kötüye giden piyasaları rahatlatması gerektiğini belirterek, sürenin uzaması halinde etkilerin daha derin olabileceği uyarısında bulundu.

Hızlı davranılması gerektiği konusunda Bernanke ile aynı görüşü paylaşan Paulson da ekonomideki sorunun temeline inilerek geniş kapsamlı ve hızlı bir önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Kongrenin, kurtarma paketi konusunda hızlı davranması gerektiği uyarısında da bulunan Paulson, sorunlu varlıkların ayıklanmasıyla, piyasaların istikrara gireceğini ifade etti.

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