‘Piyasalar nefes alacak’

Hükümetin krize yönelik olarak aldığı tedbirleri içeren pakete TOBB ve İTO’dan destek geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘Tedbirler iç pazarı canlandırır’ derken İTO Başkanı Yalçıntaş, ‘Sanayi ve KOBİ’ler nefes alacak’ yorumunda bulundu.



Cuma günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, otomotiv, beyazeşya ve elektronik ürünlerde üç ay süreyle ÖTV indirimini içeren 4. Ekonomik Tedbir Paketi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) memnuniyetle karşılandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomide 4’üncü paketle alınan tedbirleri ‘iç pazarı canlandırmaya yönelik olarak düşündüklerini’ söyledi. Bugünkü kriz ortamında dış pazarı kontrol edebilme şansının olmadığına işaret ederek, tek kontrol edilebilecek yerin iç pazar olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Eğer iç pazarımızı canlı tutarsak, üretimimizi devam ettirebilirsek... Bu krizin etkisini azaltabilmenin tek yolu bu. Aslında biz bu konuda görüşlerimizi hükümete iletmiştik. Bu konuda alınan kararları destekliyor ve bir an önce bu kararların hayata geçirilmesini istiyoruz. Şirketlerimizi ayakta tutabilirsek Türkiye o zaman farklı bir noktada olacaktır. Bu krizden çıkış noktasındaki en büyük avantaj, 700 milyar dolarlık GSMH’nin yüzde 70’i iç tüketimden kaynaklanmasıdır. İç tüketimi canlı tutabilirsek, bu krizin etkisi azalacaktır. Bu alınan tedbirleri de iç pazarı canlandırmaya yönelik olarak düşünüyoruz.”



Bütçe açığına dikkât



İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, tedbir paketini, büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ekonomi yönetiminin ‘krizi doğru okuduğunu, sanayinin ve KOBİ’lerin nefes alacağını’ belirtti. Yalçıntaş, şunları söyledi: “Alınan önlemler, hükümetin krizi son derece doğru okuduğunu gösteriyor; güven veriyor. İç talebin canlandırılmasına yönelik önemli nokta atışları yapıldı. Bir miktar bütçe açığı verilebilir. Ancak sanayi üretiminin yüzde 21.3 gerilediği ve morallerin bozulduğu bir ortamda bu, nefes aldıracak, katlanılması gereken bir maliyettir. Kaldı ki paketin maliyetinin, iç talepte sağlanacak canlanma ile bütçe gelirlerinde artış ve istihdamın korunması olarak geri döneceği kanaatindeyim.”



Kriz ortamında atılması gereken iki adımın, iç talebi artırmak ve ihracat pazarlarındaki düşüşü minimuma indirmek olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, şu noktalara dikkat çekti:



“Beyaz ve elektronik eşya, otomotiv ve konut sektörleri, stoklar aşırı biriktiğinden dolayı sıkıntılı günler yaşıyor. ÖTV ve KDV oranlarında yapılacak indirimlerin, bu stokların eritilmesi ve iç piyasanın canlandırılmasında önemli katkısı olacaktır. Pakette ayrıca Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) 5 puan düşürülerek, kredi maliyetleri hafifletiliyor. Sanayide uygulanan indirimli gece tarifesinin, hafta sonu ve diğer tatil günlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması da üretim maliyetlerini aşağı çekecek. Ayrıca 75 milyon TL’lik ilave KOSGEB desteği, finansman arayışındaki firmalara kısmen de olsa bir rahatlama getirecek. Tüm bu tedbirler, üretim ve tüketimin desteklenmesi için çok önemli.”



Pakette yer almayan iki konuya da dikkat çeken Yalçıntaş, “Bankalar ile geçici finansman sorunu yaşayan firmalar arasında aracı rolü oynayacak mekanizma oluşturulması önemli. Ayrıca elektrik faturalarındaki TRT’nin yüzde 2’lik payının kaldırılması da girdi maliyetlerini olumlu etkiler” dedi. Yalçıntaş, üç ay olarak belirtilen indirim süresinin uzatılmasının yararlı olacağını da vurguladı.

