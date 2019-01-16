Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor

Piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını izleyecek. Bankanın yüzde 24 seviyesindeki politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ayrıca, dün İngiltere'de Brexit anlaşmasının tarihi farkla reddedilmesinin ardından çıkışın ertelenmesi ya da yeni bir referandum gibi olası gelişmeler takip ediliyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren söylemleriyle pazartesi 5.5450 seviyesini test eden dolar/TL, iki ülke liderlerinin telefon konuşmasının endişeleri azaltmasıyla geriledi ve dün 5.43-5-46 dar bandında sakin bir seyir izledi.

Kur, TCMB faiz kararının açıklanacağı bugüne hafif yükselişle 5.45 civarından başladı. Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'de açıklayacak. Tüketici enflasyonunun 2018 yılını yüzde 20.3'e gerileyerek tamamlamasının ardından TCMB'nin izleyeceği para politikası izleniyor.

Ekonomistler, Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi olan yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihale faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ayrıca, sıkı para politikası duruşunda herhangi bir gevşeme sinyalinin verilmemesi bekleniyor.

Dolar/TL saat 07:55'de yüzde 0,25 artışla 5.4510'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.2230 seviyesinde yer alırken, dün Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosunda reddedilmesinin ardından sterlin/TL önceki kapanışına göre yatayda 7.0115'de yer aldı.