Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi; 100 baz puan artırım bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faiziyle ilgili karar almak için bugün toplanıyor. Yatırım kuruluşları Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan artırmasını bekliyor. Reuters’ın anketine katılan 21 kurumun tamamı politika faizinde artış beklediğini bildirdi. Tahminlerin ortalaması 100 baz puan olsa da 300 baz puan artış bekleyen de var.

Türkiye’ye sıcak para getiren yabancı yatırım kuruluşları da faiz artırımı bekliyorlar. Amerikan yatırım bankaları JP Morgan ve Goldman Sachs, 100 baz puan artış beklediklerini kaydetti.

Uzmanlar, dolar/TL’nin seyrini Merkez Bankası’nın kararının belirleyeceğini, politika faizinde değişikliğe gidilmemesi durumunda doların yukarı yönlü hareketlenebileceğini belirtiyorlar...