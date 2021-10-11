Piyasalar, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumunu bekliyor

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunuma odaklandı. Kavcıoğlu TCMB Başkanı olarak ilk kez Meclis'te sunum gerçekleştirecek.

Kavcıoğlu, sunumda para politikasına ilişkin gelişmeleri paylaşacak ve Milletvekillerinden gelen soruları yanıtlayacak.

Merkez Bankası, son olarak 23 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu'nda (PPK) 100 baz puanlık faiz indirerek, yüzde 19'luk politika faizini yüzde 18'e çekmişti.

Merkez Bankası'nın 21 Ekim tarihli bir sonraki PPK toplantısında faizi indirip indirmeyeceği tartışma konusuyken, Kavcıoğlu 7 Ekim’de yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda söz konusu faiz indirimine rağmen para politikasının sıkı olduğunu ifade etmişti.

Kavcıoğlu Başkanlığı'nda Merkez Bankası faiz politikası olarak 23 Eylül'deki PPK'ya kadar "faiz manşet enflasyonun üzerinde belirlenecektir" politikasını izliyordu. Ağustos ayında gelen yüzde 19.25'lik enflasyon oranı sonrası söz konusu politikada değişiklik yapılmış ve çekirdek enflasyonun baz alınacağı ifade edilmişti.

Geçtiğimiz hafta İngiliz Haber Ajansı Reuters'ın kaynaklara dayandırarak yayımladığı bir haberde Başkan Kavcıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözünden düştüğü iddia edilmişti.

Söz konusu iddia ise Fahrettin Altun tarafından yalanlanmıştı.

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