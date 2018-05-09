PİYASALAR – MB ve ekonomi zirvesine karşın dolar yeniden yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası\'nın döviz adımı ve ekonomi zirvesine karşın, dolar yeniden 4.32 lirayı da aşarken, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 98 bin puana düzeyine kadar indikten sonra günü 100 bin puanın üzerinde kapattı.

Dövizdeki hızlı tırmanış sürerken, Merkez Bankası bu sabah, TL depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını, 250 milyon dolar artışla 1.5 milyar dolara yükseltti. Banka ayrıca, ikinci çeyrekte gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde bir aylık vadede ihale tutarını 250 milyon dolara yükseltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe\'de yapılan ekonomi değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamada, \"Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır\" denildi.

Merkez\'in adımı ve ekonomi zirvesinin etkisiyle bugün erken saatlerde 4.3744 lira ile yeni tarihi zirveyi gören dolar 10 kuruş kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti ve 4.32 liranın üzerine çıktı. Gün içinde 5.1794 lira ile, 5.1941 liralık tarihi zirvesine yaklaşan euro da, 5.05 liraya kadar çekildikten sonra yeniden 5.11 - 5.12 lira aralığına döndü.

Borsa İstanbul Endeksi de, 11 ay sonra dün 100 bin puanın altında kapandıktan sonra, yeni güne yüzde 0.64 düşüşle 98 bin 727 puandan başladı ve gün içinde iki yönlü harektler sonucunda günü yüzde 1.43 artışla 100 bin 781 puandan kapattı.