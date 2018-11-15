PİYASALAR – Küresel piyasalarda gerileyen dolar 5.39 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Küresel piyasalarda doların başlıca altı para birimi karşısındaki gelişmesini izleyen dolar endeksi Pazartesi günü gördüğü 16 ayın zirvesinden gerilemesinin ardından, dolar 5.40 liranın da altına geriledi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3824 lirayı ve en yüksek 5.4750 lirayı gördükten sonra 5.39 – 5.40 lira aralağına,

- euro en düşük 6.0955 lirayı ve en yüksek 6.2181 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığına,

- sterlin en düşük 6.909 lirayı ve en yüksek 7.1364 lirayı gördükten sonra 6.90 – 6.91 lira aralığında işlem görüyor.

Güne yüzde 0.25 artışla 93 bin 523 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, yüzde 0.01 artışla 93 bin 296 puandan kapandı.