Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Kurban Bayramı nedeniyle bir haftadır kapalı olan piyasalarda, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole konuşması sonrası dövizler haftaya yükselişle başladı. Erken işlemlerde dolar 6.10, euro 7.13 ve sterlin 7.90 liranın üzerine çıktı.

ABD’de Başkan Donald Trump hakkında devam eden yasal süreçlerin neden olduğu endişeler ve Fed Başkanı Powell’in konuşmasının küresel yatırımcılar tarafından güvercin yorumlanmasına paralel dolar küresel piyasalarda güçlü seyrini koruyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.09 yükselişle 95.22 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.11 düşüşle 1.1605 düzeyine geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), açık olduğu son işlem gününde günlük yüzde 1.64 artışla 90 bin 185 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi 20 Ağustos Pazartesi günü yüzde 2.20 artışla 98 bin 492 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.54 düşüşle yüzde 22.00 düzeyine çekildi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9807 ve en yüksek 6.1312 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında,

- euro en düşük 6.9501 ve en yüksek 7.1343 lirayı gördükten sonra 7.06 – 7.07 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6814 lira ve en yüksek 7.9078 lirayı gördükten sonra 7.81 – 7.82 lira aralığında işlem görüyor.