Piyasalar için kritik hafta başladı

Küresel piyasalarda ABD Hükümetinin “kepenk kapatma” ve borç tavanı sorununun çözülememesi tedirginliklerin artmasına neden olurken, analistler yurt içinde gelecek hafta bayram tatili olması nedeniyle bu hafta sert hareketliliklerin olabileceğini kaydetti.

ABD'de Hazine Bakanı Jack Lew'in borç tavanına 17 Ekim'de ulaşılacağı yönündeki uyarısına rağmen Kongre'de geçen hafta bütçe sorunu ve borç tavanı konusunda bir ilerleme kaydedilememesi piyasalar açısından bu haftanın zor geçeceğini işaret ediyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17-18 Eylül tarihli, toplantı tutanaklarının ve Kongre'de Demokratlar ile Cumhuriyetçiler'in hükümetin "kepenk kapatması" ve yaklaşan borç tavanı ile ilgili yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirten analistler, Dow Jones endeksinin 14.750 puan seviyesinin ise teknik olarak kritik destek konumunda olduğunu kaydediyor. Dow Jones endeksinin geçen haftayı 15.073 puandan tamamladığı hatırlatan analistler, 14.750 desteğinin kırılması durumunda negatif havanın etkisini artıracağını tahmin ediyor.

Avrupa tarafında bugün açıklanacak 2. çeyrek GSYH verisi ve hafta boyunca devam edecek yoğun veri takviminin öne çıkacağını ifade eden analistler, genel olarak geçen haftanın son işlem gününü yükselişle kapatan hisse senedi piyasalarında avro/doların seyrinin belirleyici olacağını tahmin ediyor. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi günü yüzde 0,29 oranında yükselişle tamamlarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 oranında yükseliş kaydetmişti.

Yurt içi piyasalarda ise ABD'de yaşanan sorunların parasal genişlemeden çıkış stratejisinde ertelemeye neden olabileceği beklentisi ile doların 2 liranın altına gerilemesi Borsa İstanbul'da alışların etkisini artırmasını ve haftalık bazda yüzde 1,92 oranında yükseliş kaydetmesini sağladı. Yurt içi piyasaları bu hafta hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir veri takvimi bekliyor. Yarın yurt içinde sanayi üretimi ve Hazine ihalelerin takip edileceğini belirten analistler, cuma günü ise işsizlik ve ödemeler dengesi verilerinin öne çıktığını ve gelecek haftadaki uzun Kurban Bayramı tatili nedeniyle bu hafta sert hareketliliklerin görülebileceğini kaydediyor.

BIST 100 endeksinin 76.800 - 77.000 aralığının güçlü direnç konumuna geldiğini ve geçen hafta bu seviyenin kırılmadığını vurgulayan analistler, olası düşüşlerde 75.000 seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu ifade ediyor.