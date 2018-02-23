Piyasalar haftayı nasıl kapattı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 yükselişle 117.521,50 puandan, dolar ise bankalararası piyasada 3,78-3,79 aralığına tamamladı. Euro ise haftanın son günü 4,65 civarında işlem gördü.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 680,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,79 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 117.700 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 117.500 puanın üzerinde dengelendi.

Dolar/TL bankalararası piyasada 3,78-3,79 bandında hareket ediyor.

Euro/TL 4,65 civarında işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,7550 ve 3,7350'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,8250'nin önemli direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin, Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında olacağını belirterek, S&P'nin Türkiye değerlendirmesinde, "BB" olan kredi notu ve "negatif" olan not görünümünde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade etti.

Gelecek hafta yurt dışında ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.000 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.