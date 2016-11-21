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Ekonomi

Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Türk lirası, dolar karşısında tarihi değer kaybına uğramıştı

21 Kasım 2016 13:19

Piyasalar, veri akışı bakımından sakin geçecek, fakat perşembe günü kritik Merkez Bankası PPK toplantısının yapılacağı haftaya alımlarla başladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi 241 puan artışla 75.880 puandan haftaya başladı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,32 oranında değer kazandı.

Borsa, geçtiğimiz haftanın son gününü dolar/TL'nin tarihi yüksek seviyelerden yeniden düşüşe geçmesiyle beraber yüzde 0.67'lik artışla 75,638.96 puandan kapatmıştı.

Dolar kuru ise bu sabah 3,3750 TL seviyelerinde hareket ediyor.

Geçtiğimiz cuma günü Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, başbakan yardımcıları, Maliye Bakanı, Kalkınma Bakanı, TCMB Başkanı, SPK Başkanı ve BIST Başkanı'nın da aralarında olduğu ekonominin üst düzey isimleri Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) toplandı.

Bu toplantının ardından perşembe günü toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) nasıl bir karar çıkacağına gözler çevrildi.

Yurt içinde veya dışında bugün kritik bir veri bulunmuyor.

 

Küresel piyasalarda son durum

 

Asya borsaları Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinde kaydedilen yükselişin gelişmekte olan ülkelerden para çıkışını artıracağı endişesiyle gelen satışlara bugün karşı koymaya çalışıyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarının dolar cinsi değerini izleyen MSCI endeksi yüzde 0.1 ekside, yaklaşık dört ayın en düşük seviyelerinde ekside seyrediyor.

Yerel para birimlerinden bakıldığında ise pekçok piyasanın hafif artıda olduğu görülüyor.

Japonya'nın Nikkei endeksi ise yenin değer kaybına paralel yüzde 0.5 yükselişle 10.5 ayın zirvesinde bulunuyor.

 

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