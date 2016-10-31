Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta yoğun veri takvimi ve peş peşe gelen açıklamalarla tansiyonu yükselen ve 3.1273 ile yeni zirvesini belirleyen dolar/TL, haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

Dolar/TL 3.11'den işlem görüyor. Euro/TL ise 3.41'den işlemde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 yükselişle 78.558,95 puandan başladı.

Açılışta, BIST 100 endeksi 226,09 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek değer kaybeden ise yüzde 0,62 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Cuma günü öğlene kadar açık olan pay piyasasında genel olarak negatif bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü yüzde 0,52 azalışla 78.332,87 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcama verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ederek, BIST 100 endeksinin 80.000 seviyesinin direnç, 78.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı olmak üzere merkez bankaları toplantıları ve veriler açısından yoğun bir gündemin olduğunu belirten analistler, küresel piyasalarda artan dolar talebinin devam edip etmeyeceğinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Altın yükelişe geçti

Altın, FBI haberi sonrası Clinton`a desteğin azaldığını işaret eden kamuoyu araştırmaları ile birlikte yükseldi.

Altın, geçen hafta FBI'ın müdahalesinin ardından, ABD başkanlık seçimleri yarışında Demokrat aday Hillary Clinton'ın Cumhuriyetçi aday Donald Trump karşısında zemin kaybetmiş olabileceğini gösteren kamuoyu yoklamaları sonrası artan güvenli liman talebi sonucu değer kazandı. FBI'nın Clinton'ın e-posta kullanımına ilişkin soruşturmayı yendien açması, çok yaklaşan seçimler öncesi yatırımcıların endişelerini artırdı.



Altının onsu yüzde 0.3 yükselerek ons başına 1,279.63 dolara kadar çıktıktan sonra 1,277.16 dolara geldi. Altın Cuma günü, FBI haberinin gelmesi ile birlikte yüzde 1.3 yükseldi ve 4 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Petrolde ibre aşağı yönde

Petrol, Viyana'da düzenlenen toplantıda, fiyatlara destek için üretimin kısılması konusunda anlaşmaya varma yönünde büyük üreticiler arasındaki görüş farklılıklarının ortaya çıkması ile birlikte düşüşünü ikinci güne taşıdı.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Cuma günü yüzde 2.1 düştükten sonra yüzde 1.1 daha geriledi. Petol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC), cuma günü Viyana'da düzenlenen toplantıda, müzakerelerde yer alan delegelere göre, üye ülkelerin üretim kotasının belirlenmesi konusunda anlaşmaya varamadı. Brezilya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Marcio Felix, OPEC dışı ülkelerin OPEC ile görüşmelerini Cumartesi günü arz konusunda bir taahhüt olmaksızın sonlandırdığını kaydetti. Felix, Brezilya'nın toplantılara gözlemci olarak katıldığını sözlerine ekledi.