Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Yurtiçi piyasalar, küresel piyasalara paralel haftaya artıda başlangıç yaptı. Veri akışının yoğun olmadığı günde açıklanacak bilançolar izlenecek.

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi haftaya 398 puan artışla 79.242 puandan başladı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,51 oranında değer kazandı.

Analistler, bu hafta yurt içinde perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporunun takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 79.300 ve 80.000 seviyelerinin direnç, 77.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydediyor.

İçeride veri akışının olmadığı bugün, açıklanmaya devam eden üçüncü çeyrek finansal sonuçlar paralelinde hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkabileceği belirtiliyor. Bugün bilanço açıklaması beklenen şirketler arasında Garanti Bankası bulunuyor.

Dolar sakin

Geçen haftayı 3.0830 civarında tamamlayan dolar/TL, bugün sabah 3.0770/3.0790 seviyesinde güne başladı.

Cuma günü akşam saatlerinde 3.22 civarında seyreden sepet bazında TL, bu sabah 3.2096/3.2104; 3.3550 civarındaki euro/TL ise 3.3444/3.3454 seviyesinden işlem görüyor.

Altın - Petrol

Petrol fiyatları petrol üreticilerinin üzerinde geniş çaplı mutabakat sağlamaya çalıştığı üretim kesintilerinden Irak'ın muaf olmak istediğini açıklamasına paralel olarak Asya piyasalarında gerilerken, ABD'deki petrol kuyusu sayısı da artış kaydederek fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretimini Eylül ayında bulunduğu günde 33.39 milyon varil seviyesinden 32.5-33 milyon varil düzeyine indirmeyi planlıyor. Ancak bu hedefe ulaşması OPEC'in ikinci büyük üreticisi konumundaki Irak olmadan zorlaşabilir. ABD'deki petrol kuyusu sayısı Ağustos ayından bu yana ilk defa yüzde 10'un üzerinde artış kaydetmesi ise zaten talebin üzerinde olan arzın daha da yükseleceği endişelerini güçlendirdi.

Bu sabah itibariyle Brent petrolün varil fiyatı 51.54 dolar, ABD hafif petrolü 50.56 dolar seviyelerinde devam ediyor.

Altın fiyatları son bir aydır ilk defa haftalık bazda yükseliş kaydetmesinin ardından yeni haftanın ilk gününde Asya piyasalarında yatay seyrediyor. Uzmanlar piyasanın ABD'de faizlerin ne zaman artırılacağına dair ipuçlarını izleyeceğini belirtiyorlar. Altının ons fiyatı bu sabah 1266,60 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dış borsalar

Yurtdışı piyasalara bakıldığında Asya borsaları haftanın ilk gününe yönsüz bir başlangıç yaptığı, Fed yetkililerinden gelen ve yıl sonunda ABD'de faizlerin artırılacağı beklentilerini kuvvetlendiren açıklamaların ardından ise doların yaklaşık dokuz ayın zirvesine yakın seyrettiği görülüyor.

Avrupa borsalarını vadeli işlemleri ise yüzde 0.1-0.2 artıda bulunuyor.