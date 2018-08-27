Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Kurban Bayramı nedeniyle on gündür kapalı olan piyasalarda, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole konuşması sonrası dövizler haftaya yükselişle başladı. Dolar 6.15, euro 7.15 ve sterlin 7.90 liradan işlem görüyor. Erken işlemlerde dolar 6.19, euro 7.18 ve sterlin 7.95 liranın üzerine kadar çıktı.

Uzun bayram tatilinin ardından yüzde 0.82 yükselişle 90 bin 921 puandan açılan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.92 artışla 91 bin 12 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.46 düşüşle 98 bin 43 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.54 düşüşle yüzde 22.00 düzeyine çekildi.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9807 ve en yüksek 6.1927 lirayı gördükten sonra 6.16 – 6.17 lira aralığında,

- euro en düşük 6.9501 ve en yüksek 7.1841 lirayı gördükten sonra 7.015 – 7.16 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6814 lira ve en yüksek 7.9526 lirayı gördükten sonra 7.91 – 7.92 lira aralığında işlem görüyor.

ABD’de Başkan Donald Trump hakkında devam eden yasal süreçlerin neden olduğu endişeler ve Fed Başkanı Powell’in konuşmasının küresel yatırımcılar tarafından güvercin yorumlanmasına paralel dolar küresel piyasalarda güçlü seyrini koruyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.06 yükselişle 95.20 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.04 düşüşle 1.1613 düzeyine geriledi.