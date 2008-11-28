Piyasalar günü sakin geçirdi

Akşam saatlerinde dolar 1,57 Euro 2,04YTL’den işlem görüyor. İMKB günü yüzde 1,31 artışla kapattı.



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5720 YTL, Euro’nun satış fiyatı 2,0400 YTL oldu.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5720 YTL olan dolar güne 1,5710 YTL'den, 2,0270 YTL olan Euro 2,0300 YTL'den başlamıştı.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.00 itibarıyla, alışta en düşük 1,5705 YTL, en yüksek 1,5735 YTL, satışta en düşük 1,5765 YTL, en yüksek 1,5850 YTL seviyesinde bulunuyor.



Endeks günlük 1,31 artış yaşadı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,31 değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 331,55 puan yükselerek 25.714,98 puandan kapandı.



Faiz geriledi



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,19 puan azalarak yüzde 20,17'ye geriledi.



Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 21,29'dan kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 21,51, bileşik getirisi yüzde 20,36 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2750, sterlin-dolar paritesi 1,5448, yen-dolar paritesi ise 95,45 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo borsası yükselişle kapandı



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandı.



Nikkei Endeksi, yüzde 1,66 oranında değer kazanarak 8.512,27 puandan kapandı. Bu arada, Japonya'nın Ekim ayı sanayi üretimi de Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında düşüş gösterdi.



OPEC petrol üretiminde kesinti düşünüyor



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC, petrol üretimini yeniden kısmaya hazırlanıyor.



Örgüte üye ülkelerin bakanları, hafta sonunda yapacakları toplantıda, Aralık ayında yeniden kesinti yapıp yapmama konusunda karar verecekler.



1980'lerden buyana dünya petrol talebi ilk kez daralma gösterirken, OPEC'in de 53 doların altına düşen petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için yeniden kesintiye gidebileceği belirtiliyor.



New York borsasında endeks geriledi



İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası konumunda olan New York'ta endeksler açılışta geriledi.



Açılıştan kısa bir süre sonra Dow Jones Endeksi 2.39 puan azalarak 8.724,22 puana, teknoloji endeksi Nasdaq 14,26 puan gerileyerek 1.517,84 puana indi.



Endekslerin gerilemesine neden olarak, yatırımcıların teknoloji ve enerjiye olan talep konusundaki endişeleri gösterildi.

