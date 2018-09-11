Piyasalar günü nasıl kapattı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazancıyla 92.389,11 puandan tamamladı. Dolar/TL, 6.47 – 6.48 lira aralığında, Euro ise 8.41 – 8.42 lira aralığında işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 690,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,32 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,43 ile turizm oldu.

Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 92.748,37 puana kadar yükselmesinin ardından 92.000-92.500 bandında dengelendi.

Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine 2 milyon dolar teklif geldi. Bir ay vadeli ihalede teklif 2 milyon dolar, gerçekleşen tutar 2 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 6.56330, en düşük fiyat 6.56330, en yüksek fiyat 6.56330, tekliflerin ortalama fiyatı 6.56330 oldu.

Gün sonu işlemlerinde, dolar 6.47 – 6.48 lira aralığında, Euro en 7.50 – 7.51 lira aralığında, Sterlin ise 8.41 – 8.42 lira aralığında işlem görüyor.