Piyasalar günü nasıl kapattı?

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklamasının 3.81 düzeyinden 3.82 liranın üzerine yükselen dolar, gün içinde 3.81-3.82 bandından işlem gördü. Kapanışa doğru dolar yeniden yeniden 3.82 liranın üzerine çıkarken euro 4,7079 seviyesinde işlem gördü.

Geçen haftayı 116,859.19 seviyesinden kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise haftaya düşüşle başlayıp gün içinde yüzde 0.04 yükselerek 116,893.07 düzeyine döndü.

Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.73 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 10.35'ten yüzde 10.26'ya geriledi.



Geçen hafta dolar endeksindeki gerilemeye karşın Trump'ın "ticaret savaşı" açıklamalarıyla azalan küresel risk iştahı TL üzerinde baskıya neden olmuş, kur haftaya başladığı 3,79'dan 3,8250'ye gelmişti.



Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi ocak sonlarından bu yana üzerinde tutunmakta başarısız olduğu 90 seviyesinin hemen altında 89,95'te yer alıyor.



Euro/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,00 değişim ile 4,7079 seviyesinde.



