Piyasalar günü nasıl kapattı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,10 yükselişle günü 118.950,76 puanda tamamladı. Dolar, ABD'de faizlerin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişesiyle 3,81'i görürken euro 4,65-4,66'dan işlem gördü.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 119,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,48 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 10,41 ile finans kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile madencilik oldu.

Dünya borsalarındaki negatif havanın etkisiyle 118.314,32 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, daha sonra kayıplarını telafi ederek, 119.000 puanın hemen altında dengelendi.

Fed Başkanı Powell'ın, Fed'in kademeli faiz artırımlarına devam edeceğini açıklamasıyla 3,8139'a yükselen dolar günü yüzde 0,7 artışla 3,8130'dan tamamladı. Euro/TL, ise 4,65-4,66 civarında işlem gördü.