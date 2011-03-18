PİYASALAR GÜNÜ NASIL KAPATTI?

T24 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,99'a, bileşik getirisi de yüzde 8,75'e yükseldi.



İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 1 milyar 915 milyon 427 bin 897,12 lira olarak belirlendi.



Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 0,56 oranında değer kazandı.



İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 573,03 puan azalarak 62.909,18 puana geriledi. İkinci seansta ise 930,09 puan artan endeks günü 63.839,27 puandan kapattı.



Endeks, ikinci seansa 29,51 puan azalarak 62.879,67 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 709,16 puan artarak 63.618,34 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 62.595,24 puana gerilerken, en yüksek olarak 64.159,98 puana çıktı.



İkinci seans kapanışında, mali endeks 1.747,63 puan artarak 95.365,97 puana, sanayi endeksi 419,58 puan artarak 53.098,34 puana ve hizmetler endeksi 287,57 puan artarak 39.621,04 puana çıktı.



Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,87, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,80 oranında ve hizmetler grubu hisseleri ise 0,73 oranında değer kazandı.



İkinci seansta işlem gören toplam 365 hisse senedinden 242'si değer kazandı, 57'si değer yitirdi, 66 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı.



İkinci seansta, 2 milyar 611 milyon 904 bin 796 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 3 milyar 935 milyon 617 bin 785 lira olarak hesaplandı.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1,419,03 dolardan işlem görüyor.



İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi günü yüzde 1,11 oranında değer artışıyla tamamladı. Altının kilogram fiyatı 72.230 liradan kapandı.



İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 11 milyar 484 milyon 769 bin liralık işlem hacmi kaydedildi.



Repo-Ters Repo Pazarında 3 gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 2,25, en yüksek 5,50 ve ağırlıklı ortalama yüzde 3,83'ten gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibariyle avro-dolar paritesi 1,4162, sterlin-dolar paritesi 1,6218, yen-dolar paritesi de 81,10 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 114,11 dolardan işlem görüyor.





