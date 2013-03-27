Piyasalar günü nasıl kapadı?

İMKB 100 Endeksi birinci seansa 184,88 puan ve yüzde 0,22 oranında değer kazanarak 84.155,80 puandan başladı, ilk seansı 247,81 puan ve yüzde 0,30 azalışla 83.723,11 puandan kapattı.

İMKB 100 Endeksi ikinci seansa, önceki kapanışa göre 251,59 puanla yüzde 0,30 oranında değer kaybederek, 83.471,52 puandan başladı. Endeks gün içinde en düşük 83.450,41 puana geriledi, en yüksek olarak da 84.320,01 puana çıktı.

İkinci seansta önceki seans kapanışına göre 472,05 puan artan endeks, günü 84.195,16 puandan kapandı.

İkinci seans kapanışında mali endeks 638,91 puan artarak 121.524,50 puana, sanayi endeksi 676,00 puan artarak 70.604,25 puana yükseldi, hizmetler endeksi ise 2,37 puan azalarak 53.444,91 puana geriledi.

Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,53 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,97 oranında değer kazanırken, hizmetler grubu hisseler de yatay seyretti.

İkinci seansta işlem gören hisselerin 152'si değer kazandı, 150'si değer kaybetti.

İkinci seansta İş Bankası (C), Garanti Bankası, Halkbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

İMKB 30 Endeksi ise ikinci seansta 476,40 puan ve yüzde 0,46 oranında artarak 103.809,30 puandan kapandı.

'Altın fiyatları'

Saat 18.08 itibariyle uluslararası piyasalarda altın ın onsu 1.604,92 dolardan işlem görüyor.

İstanbul Altın Borsası'nda (İAB) İAB Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,35 oranında değer kazandı, altının kilogramı kapanışta 93 bin 600 lira oldu.

Merkez Bankası, dolar ın bugünkü efektif kurunu alışta 1,8163 lira, satışta 1,8236 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,8155 lira, satışta 1,8227 lira olarak belirlemişti.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 6,26'dan, bileşik getirisi de yüzde 6,36'dan gerçekleşti.

'Tahvil ve bono'

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 1 milyar 825 milyon 125 bin 51,30 lira olarak belirlendi.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 13 milyar 589 milyon 194 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 5,82'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.09 itibariyle avro-dolar paritesi 1,2782, sterlin-dolar paritesi 1,5114, dolar-yen paritesi de 94,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 109,34 dolardan işlem görüyor.