Piyasalar güne moralli başladı

ABD'nin üçüncü büyük yatırım bankası Lehman Brothers'ın iflası ve Merrill Lynch'in Bank Of America tarafından satın alınmasının başta ABD olmak üzere tüm dünya piyasalarında dalga dalga yarattığı büyük fırtına bugün itibariyle biraz olsun duruldu.



Piyasaların güne moralli başlaması, krizin daha başında olduğumuzu söyleyen uzmanların söylemini dikkate aldığımızda, piyasalara soluklanma fırsatı yarattı.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, birinci seansın ilk yarısında yükseldi. Endeks, seansın 1 saat 15 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre

662,40 puan artarak 34. 398,75 puandan kapandı. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 1,96 değer kazandı. İlk bölümde işlem hacmi 439.8 milyon YTL olarak gerçekleşti.



Dün yaşanan eskin yükselişin ardından bugün ateşi düşen döviz, dünkü kapanış fiyatlarına göre değer kaybetti. Serbest piyasada dolar 1,2630, Euro ise 1,7950’den işlem gördü. Dün serbest piyasada dolar 1,2780, Euro 1,8130’den günü kapatmıştı.



Faizler ise dünkü kapanış baz alındığında 19,40’dan 19,22’ye geriledi.

