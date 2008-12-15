Piyasalar FED'e kilitlendi

Küresel kredi krizinin hızının bir türlü kesilmemesi ve ABD'li otomotiv devlerini kurtaracak planın önüne sürekli engeller çıkması küresel piyasaların istikrarlı bir şekilde gerilemesine neden oluyor.



15-21 Aralık haftası, gerek açıklanması beklenen ekonomik veriler gerekse ABD Merkez Bankası'nın (FED) alacağı faiz kararı ile piyasaların nefesini kesecek.



FED'in salı günü açıklayacağı faiz kararı bu haftanın en merakla beklenen verisi. FED'in 50 baz puanlık indirimle faizi yüzde 0,5'e çekeceği tahmin ediliyor. Piyasalar, FED'in faiz kararının yanı sıra GM, Ford ve Chrysler ile ilgili atılacak adımı gözlüyor olacak. Hatta bazı analist ve uzmanlara göre otomotiv devlerinin durumu FED'in faiz kararından çok daha belirleyici olacak.



ABD'nin yeni başkanı Barack Obama'nın ekonomiyi düzlüğe çıkarmak için 1 trilyon dolarlık paket açıklayacağı beklentisi yeni haftada piyasaların umutlanması için bir neden olarak görülüyor.



Çarşamba günü ise OPEC'in Cezayir'deki toplantısından üretim kesintisi kararı çıkması bekleniyor. Bu beklenti ile petrol fiyatları geçen hafta 5.47 dolar artarak haftayı 46.28 dolardan kapattı. Ayrıca ABD'de haftalık işsizlik verileri ile salı günü Goldman Sachs'ın ve perşembe günü de Morgan Stanley'nin üçüncü çeyrek rakamlarının açıklanması bekleniyor. Bunun yanında yine ABD'de üretim verileri, yeni ev inşası verileri ve kasım ayı tüketici fiyatları endeksi açıklanacak.

