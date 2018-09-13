PİYASALAR – Faiz kararıyla sert düşen dövizler hafif toparlandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Eylül (DHA) – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 6.25 puan artışla yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltilmesine karar vermesiyle sert düşen dövizler, hafif toparlandı.

- dolar en düşük 6.0137 ve en yüksek 6.5531 lirayı gördükten sonra 6.13 – 6.14 lira aralığına,

- euro en düşük 7.0077 ve en yüksek 7.6314 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.17 lira aralığına,

- sterlin en düşük 7.8692 lira ve en yüksek 8.5775 lirayı gördükten sonra 8.04 – 8.05 lira aralığına döndü.

Yeni güne yüzde 0.03 artışla 92 bin 257 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu (PPK) kararı sonrasında yüzde 1.16 artışla 93 bin 299 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.10 artışla 95 bin 528 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.33 düşüşle yüzde 20.04 düzeyine döndü.

Gün ortası işlemlerinde:

DOLAR endeksi yüzde 0.05 artışla 94.86 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.02 artışla 1.1629 düzeyinde.