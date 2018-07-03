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Ekonomi

PİYASALAR – Enflasyon verisi sonrası dövizler sert yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında dövizler sert yükseldi

03 Temmuz 2018 13:09

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında dövizler sert yükseldi.
Haziran’da tüketici fiyatları beklentilerin de üzerinde yüzde 2.61 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 15.39’a yükseldi.
Erken işlemlerde;
- 4.62 – 4.63 lira aralığında işlem gören dolar 4.6885 liraya kadar yükseldikten sonra 4.63-4.64 lira bandına çekildi,
- 5.38 – 5.39 lira aralığında işlem gören euro enflasyon verisi sonrası 5.4585 liraya kadar yükseldikten sonra 5.40-5.41 lira bandına çekildi.
- 6.07 – 6.08 lira aralığında işlem gören sterlin, veri sonrası 6.1551 liraya kadar yükseldikten sonra 6.10-6.11 lira bandına çekildi.

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